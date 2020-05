WhatsApp: nuovi aggiornamenti con alcune novità che cambieranno l'app

L’innovazione è il sale di tutta quella che è la tecnologia e il mondo delle telecomunicazioni. Le varie applicazioni che popolano il web vivono proprio di aggiornamenti, i quali continuano a rendere sempre più interessanti le cose nonostante esistano da diversi anni. Un esempio lampante può essere dimostrato proprio da WhatsApp, piattaforma di messaggistica istantanea che ora domina il mondo mobile.

Questa piattaforma continua a riportare i nuovi aggiornamenti, nonostante il suo primo posto in classifica sia ben consolidato distante dalle inseguitrici. L’obiettivo è quello di migliorarsi sempre di fornire agli utenti sempre un motivo in più per utilizzare i servigi del colosso colorato di verde. Gli ultimi aggiornamenti non hanno brillato per novità concesse, ma a quanto pare prossimamente arriverà qualcosa di veramente incredibile. Gli utenti non fanno altro che parlarne, ma il momento sembra sempre più vicino.

WhatsApp si aggiorna ancora una volta e con due novità che arriveranno a distanza l’una dall’altra

Le notizie degli ultimi giorni hanno portato a galla diverse indiscrezioni provenienti da siti più che verificati. WhatsApp starebbe per riportare un nuovo aggiornamento, al quale ne seguirebbe un altro che dovrebbe arrivare per la fine di questo mese. A quanto pare il colosso starebbe sviluppando la funzione Multi Device, la quale dovrebbe già solo con il nome rendere l’idea.

WhatsApp sarà in grado di offrire la possibilità di utilizzare il proprio account su più dispositivi in contemporanea. Questa novità è prevista prossimamente, ma gli utenti hanno appreso anche di un nuovo aggiornamento. Sembra che l’applicazione sia per implementare delle chat room private nelle quali potranno entrare in videochiamata fino a 50 persone. In questo caso si tratta di un avere propria indiscrezione da verificare.