A seguito dell’emergenza Covid-19, sono emerse sul web molteplici fake news legate alla provenienza del virus, alla sua diffusione ed al suo ipotetico legame con il 5G. Nonostante queste ultime siano state prontamente smentite, sfortunatamente dal web continuano ad arrivare notizie poco incoraggianti che, nella maggior parte dei casi, vengono considerate erroneamente reali. Tra queste è presente la recente notizia di un ipotetica Virus Tax, ovvero una tassa che verrà introdotta per risanare l’economia del nostro paese.

La notizia, quindi, ha ricevuto milioni di critiche in poche ore, provenienti direttamente dai consumatori Italiani i quali, accecati dalla rabbia, non si sono resi conto che in realtà la Virus Tax non esiste. Come possiamo facilmente immaginare, infatti, si tratta della classica bufala condivisa sul web da utenti poco affidabili i quali, attraverso le proprie pagine, diffondono disinformazione ed odio. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.