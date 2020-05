Unieuro prosegue imperterrita senza cambiare l’ottima strada intrapresa in passato, proponendo al pubblico un volantino davvero interessante e pieno zeppo di offerte in grado di far sognare anche gli utenti più restii all’acquisto di nuovi prodotti tecnologici.

Per approfittare della campagna promozionale di Unieuro, è bene comunque ricordare che gli acquisti possono essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale; effettuando un ordine sul sito, la merce arriverà direttamente a casa ma sarà necessario pagare un piccolo extra sul prezzo finale di vendita.

Volantino Unieuro: ottimo rapporto qualità/prezzo

Il terminale di fascia bassa di cui possiamo consigliare l’acquisto, sopratutto a soli 169 euro, è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8T; ottima alternativa ai più noti marchi Samsung e Huawei, con prestazioni leggermente superiori alla media.

La qualità è incredibile nello Huawei P30 Pro, sebbene sia comunque in commercio da oltre un anno, l’ultimo top di gamma Huawei con i servizi Google annessi, può essere acquistato con una spesa finale di soli 599 euro.

Sempre nello stesso anno di commercializzazione, ma a circa 130 euro in più del precedente, incrociamo il Samsung Galaxy S10+, ottimo device, ma forse fin troppo costoso, se pensate che lo street price del nuovo modello potrebbe richiedere soli 150/200 euro in più. Il volantino Unieuro riserva tantissime altre sorprese da conoscere e scoprire, per questo motivo qui sotto vi abbiamo inserito tutte le pagine nel dettaglio.