Trony ha decisamente la meglio sulle offerte di MediaWorld grazie al lancio della campagna promozionale dai prezzi più vari ed interessanti dell’anno, nonostante comunque risulti essere limitata esclusivamente ad una ristretta area del territorio.

Avete capito bene, gli utenti che vorranno acquistare i nuovi prodotti di casa Trony dovranno necessariamente recarsi personalmente presso i negozi dislocati sul territorio della regione Campania, in caso contrario non sarà effettivamente possibile completare gli acquisti (nemmeno sul sito ufficiale).

E’ presente, indipendentemente dalle limitazioni, il Tasso Zero, l’occasione perfetta per godere di una rateizzazione del pagamento della cifra totale dovuta all’azienda, ottenendo una dilazione diretta sul conto corrente bancario.

Trony: le offerte fanno spendere pochissimo

Le offerte del volantino Trony sono davvero molto interessanti, a partire dai top di gamma, ovvero i dispositivi dai prezzi più alti del momento. Il migliore in assoluto resta il Samsung Galaxy Note 10, attualmente in vendita a 799 euro, ed in grado di soddisfare tutti gli utenti con prestazioni da top assoluto (nonostante la batteria non sia all’altezza della situazione).

L’altro device da consigliare ad occhi chiusi è lo Huawei P30 Pro, non è un prodotto recentissimo, ma per 599 euro si potrà godere del miglior cameraphone del 2019 e sopratutto dei Servizi Google.

Le ultime occasioni arrivano nel momento in cui il prezzo scende sotto i 500 euro, sarà possibile acquistare Oppo Reno 2 a 449 euro o Huawei Nova 5T a 299 euro, ottime alternative per chi infatti vuole spendere il meno possibile.