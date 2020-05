L’operatore Tim Italia ha finalmente annunciato il rafforzamento della sua partnership con Netflix. Dal 27 Maggio 2020 arriverà infatti su TIMVISION Plus la nuova offerta Mondo Netflix.

Come anticipato anche qualche settimana fa, Mondo Netflix andrà a comprendere l’abbonamento standard della piattaforma (di 11.99 euro al mese), TimVision Plus (di 5 euro al mese) ed il noleggio di TimVision Box (di 3 euro al mese) a soli 12.99 euro al mese di tutto. Scopriamo i dettagli.

Tim ufficializza l’arrivo di Mondo Netflix dal prossimo 27 maggio 2020

L’offerta in arrivo, come dichiara anche l’Amministratore Delegato di Tim, Luigi Gubitosi, segna la partenza effettiva dell’accordo già siglato tra TIM e Netflix nel mese di Novembre 2019. Il Responsabile Multimedia di Tim, Andrea Fabiano ha invece dichiarato: “Oggi con il lancio di Mondo Netflix si amplia ulteriormente la già ricca ed esclusiva proposta di intrattenimento e sport di TIMVISION. I nostri clienti potranno ora accedere anche all’esperienza completa Netflix. Questa nuova partnership conferma la strategia di TIMVISION come principale aggregatore televisivo del mercato italiano offrendo, grazie al TIMVISION Box, una semplice ed innovativa esperienza di visione.

Queste iniziative rispondono alla nostra mission di abbinare connettività fissa-mobile e contenuti, sviluppando una convergenza virtuosa: ai consumatori suggeriamo il meglio dell’intrattenimento su scala globale e a partner di eccellenza di estendere potenzialmente il bacino degli spettatori“.

Roberto Porras, il Business Development Director di Netflix Italia e Spagna ha invece sottolineato: “Siamo entusiasti di lavorare con TIM per rendere Netflix disponibile ad un numero sempre più ampio di famiglie italiane. Grazie a questa partnership, accedere all’esperienza Netflix completa sarà ancora più facile e grazie all’interfaccia del TIMVISION Box, scoprirà la varietà delle nostre produzioni originali e dei nostri contenuti esclusivi – serie, film, documentari, programmi per bambini, stand up comedies e molto altro – sarà ancora più immediato“.

Come anticipato ad inizio articolo, con Mondo Netflix i clienti di rete fissa di Tim avranno dunque al prezzo complessivo di 12,99 euro al mese (invece di 19,99 euro al mese) il catalogo di TIMVISION Plus, il piano standard di Netflix con visione in HD su due schermi contemporaneamente e il decoder TIMVISION Box, che permetterà di accedere al catalogo dalla TV di casa.