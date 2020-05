Smartphone e Cellulari: ecco i modelli più strani della storia

Nokia merita un menzione speciale per i suoi N-Gage, 7600, 7280: modelli che rappresentano una stagione in cui la casa finlandese era una pioniera nella telefonia. N-Gage rappresentò la console da gioco con cui Nokia non è mai riuscita a far breccia nei cuori dei gamer. Il 7600 aveva un look da foglia e risiede di diritto tra i prodotti più strani di tutti i tempi. Il 7280 è invece uno dei migliori esempi di come reinventare l’oggetto telefono.

Motorola FlipOut e Passport. Un telefono smart quadrato e tascabile che aveva una tastiera a scomparsa fuoriusciva dal retro del telefono con un meccanismo a perno. Geniale, ma purtroppo ha vinto il touchscreen.