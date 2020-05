Nonostante manchi soltanto un paio di giorni alla presentazione ufficiale del nuovo top di gamma Realme X3 SuperZoom, il produttore cinese continua a pubblicare e a postare online numerose immagini teaser ufficiali che ci svelano in anteprime le caratteristiche di questo nuovo terminale.

La serie X di Realme è da sempre caratterizzata da prodotti di alto livello e dalle prestazioni pure molto elevate e questo nuovo dispositivo non farà eccezione. Come già accennato, l’azienda cinese sta pubblicando svariati teaser in cui ci conferma molte delle future caratteristiche. Tra queste, il nuovo Realme X3 SuperZoom sarà dotato di un display dall’elevato refresh rate, pari a ben 120 Hz. Tuttavia, sembra che il pannello sarà nello specifico un IPS LCD, dato che il sensore biometrico per lo sblocco è posto sul frame laterale del device.

Come processore, l’azienda ha confermato che ci sarà il SoC Snapdragon 855+ di casa Qualcomm. Una scelta sicuramente insolita, dato che è già presente sul mercato l’ultimo SoC top di gamma dell’azienda, cioè lo Snapdragon 865. Questo può significare che Realme non vuole dotare questo dispositivo del supporto al 5G, dato che il processore prescelto non è in grado di supportare questa connettività. Oltre a queste immagini, Realme ha anche postato un breve video sul nuovo terminale, rivelandoci in parte l’aspetto estetico.

Soon you will be able to know all the details of the #realmeX3SuperZoom.

Don't miss our next Launch: 26/05 at 10:30 CEST pic.twitter.com/P8wZ0XUFed

— realme Europe (@realmeeurope) May 22, 2020