La passa a WindTre mai vista prima è indiscutibilmente la Unlimited 200 Special, una promozione assolutamente in grado di riservare al consumatore grandissime possibilità di utilizzo di bundle veramente accattivanti, tutti disponibili a prezzi però leggermente superiori alla media.

La soluzione corrente, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, non è una operator attack e non risulta essere limitata ad una ristretta cerchia di consumatori; ciò sta a significare che tutti la possono richiedere sul proprio numero di telefono, anche i già clienti di WindTre. L’attivazione richiede il versamento di un contributo abbastanza sostanzioso solo per coloro che sono già in possesso di un numero dell’azienda, 19,99 euro, per il resto invece basteranno 9,99 euro per l’acquisto della SIM.

L’altra limitazione da tenere a mente riguarda il vincolo contrattuale di durata, in questo caso il consumatore dovrà restare cliente WindTre per almeno 24 mesi, in caso contrario si ritroverà costretto a pagare una penale di quasi 49 euro.

Passa a WindTre: ecco l’offerta migliore

La Unlimited 200 Special resta comunque davvero molto speciale, poiché si potrà fruire di 200 giga di internet alla velocità massima disponibile, passando anche per illimitati minuti verso tutti e 200 SMS verso altrettanti numeri di telefono.

Lo scoglio che fa storcere il naso a molti di noi riguarda esclusivamente il prezzo finale di vendita, corrispondente a 29,99 euro al mese, da versare tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Se interessati, segnaliamo comunque la presenza di una versione Easy Pay, con pagamento tramite conto corrente o carta di credito, tutto senza costi aggiuntivi.