Gli ultimi smartphone top di gamma del produttore cinese Oppo sono i nuovi Oppo Find X2 e Oppo Find X2 Pro, ma ben presto vedrà la luce un nuovo device appartenente alla fascia alta del mercato. Lo smartphone in questione sarà il nuovo Oppo Reno 4 e di quest’ultimo, in particolare, sono arrivate delle importanti novità.

Oppo Reno 4: ecco le ultime indiscrezioni su questo device

Sembra che l’annuncio ufficiale sul mercato mobile di questo nuovo top di gamma a marchio Oppo non sia poi così lontano, dato che il terminale è già apparso su diversi banner pubblicitari in Cina. In queste ultime ore il prossimo Oppo Reno 4 si è fatto vedere online in alcune immagini.

Nello specifico, possiamo osservare per il momento soltanto la backcover posteriore del terminale. Qui sembra che ci saranno quattro fotocamere posteriori poste in maniera simile ai suoi fratelli della serie Oppo Find X2. Al momento non abbiamo informazioni dettagliate sul comparto fotografico, ma possiamo ipotizzare che verranno montati un sensore fotografico grandangolare e un sensore per gli scatti macro.

Oltre a questo, possiamo poi osservare quelle che dovrebbero essere le colorazioni ufficiali del device: una tendente al blu e una tendente al rosa. Sfortunatamente le immagini trapelate online ci mostrano soltanto il retro del device, per questo non abbiamo conferme riguardo al possibile design della parte frontale. Tuttavia, la moda di questi primi mesi del 2020 è il foro o il doppio foro nel display, quindi è molto probabile che anche Oppo Reno 4 avrà un design simile. Staremo a vedere più in là se sarà così.