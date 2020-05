Il mese di giugno 2020 si preannuncia un mese molto ricco di contenuti per Netflix. Infatti la piattaforma di streaming potrà contare su tantissimi nuovi titoli che debutteranno il prossimo mese. Tra contenuti originali e non, serie TV, prodotti di animazione e anime il catalogo si riempirà di produzioni per tutti i gusti.

Per quanto riguarda i film originali, il 5 giugno debutteranno “The last days of American Crime” e “Choked: money talks“. Il 12 sarà la volta di “Da 5 bloods – come fratelli“, il 18 arriverà “Feel the Beat” mentre il 19 “Proiettile Vagante” e “Wasp Network“. Infine, il 26 giugno si potrà guardare “Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga“.

Anche la selezione di film non originali sarà molto interessante grazie ad alcuni arrivi molto graditi. Entro la prima metà del mese sarà possibile guardare:

84 Charing Cross Road,

I Mercenari 3,

Into the Storm,

Rampage – Furia Animale,

Ready Player One,

Una Pallottola Spuntata 33 1/3 – L’insulto Finale,

Gremlins, King Arthur – Il Potere della Spada,

Lego Batman – Il Film

Senza Lasciare Traccia

365 Giorni, Bleed – Più Forte del Destino,

Inganni Online,

Ore 15:17 Attacco al treno,

John Rambo

Dunkirk.

Arrivano tanti film e Serie TV su Netflix

La sezione dedicata alla serie TV originali vede il debutto della quarta stagione di “Tredici” che andrà a concludere la controversa storia di basata sul romanzo di Jay Asher. Per quanto riguarda le altre produzioni avremo:

Le amiche di mamma, Stagione 5 Parte 2

Mi senti, Stagione 1

Curon, Stagione 1

Reality Z, Stagione 1,

Estate di morte, Stagione 1,

Alexa e Katie, Stagione 4,

MR. Iglesias, Stagione 2

The Order, Stagione 2

La cosa più bella, Stagione 2

The Politician, Stagione 2

Gli appassionati delle Serie TV non originali potranno contare sul debutto della quarta stagione di “DC’s Legends of tomorrow” e sulla settima stagione di “New Girl”. Netflix ha deciso di portare anche la seconda parte dell’ottava stagione di “Suits” mentre la serie “24” sarà completa delle 8 stagioni. Tra i prodotti di animazione possiamo segnalare la quarta stagione di “F is for Family” e la stagione 17 de “I Griffin”.