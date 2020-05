MediaWorld affonda le dirette rivali del settore con il lancio di un volantino davvero strepitoso, in parte perché legato a categorie merceologiche molte volte bistrattate dalle campagne promozionali già viste nel passato più o meno recente.

Gli utenti interessati ad approfittare del volantino attuale devono sapere che gli acquisti saranno completabili sia online che in tutti i punti vendita sparsi per il territorio italiano. L’unica limitazione sull’ordine sul sito riguarda le spese di spedizione per la consegna a domicilio, potrebbero risultare a pagamento. Se nell’acquisto verrà superata la soglia di 199 euro, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, il finanziamento prevede il pagamento in 10/20 rate fisse tutte addebitate sul conto corrente bancario.

Ricevete le ultime offerte Amazon ed i nuovissimi codici sconto gratis sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino MediaWorld: tante offerte per far felici gli utenti

L’attenzione del volantino MediaWorld si è voluta quindi concentrare su categorie ben precise, e molte volte non incluse all’interno delle campagne promozionali.

La prima che incrociamo è la Fotografia, gli utenti potranno spaziare tra modelli Canon, Sony e Nikon, con l’aggiunta dell’ultima GoPro Max, la nuova action camera dal super obiettivo.

Al secondo posto sono posizionati i Droni, sebbene le nuove normative siano molto più stringenti, nulla ci vieta di sognare con il recente DJI Mavic Air 2 attualmente in vendita alla cifra di 849 euro.

Ultimi, ma non per importanza (affiancati dai dispositivi Audio), troviamo gli Indossabili, tantissimi smartwatch attendono gli utenti, con incluso ad esempio l’ultimo Apple Watch Series 5.

Queste sono le offerte principali, se volete conoscerle da vicino, aprite subito il volantino a questo link.