HONOR avrebbe in cantiere un ulteriore smartphone della serie Play 4. Dopo aver annunciato i nuovi HONOR Play 4T e HONOR Play 4T Pro, è apparso su Weibo e JD.com quello che sembra essere il terzo smartphone della famiglia: HONOR Play 4 Pro.

HONOR Play 4 Pro, le caratteristiche

HONOR Play 4 Pro presenta una design piuttosto particolare: la scocca posteriore, infatti, oltre a presentare per la prima volta il logo Kirin, è caratterizzato da diverse sfumature di colore blu e intagli particolari. A giudicare dall’estetica, pare proprio che si tratti di uno smartphone da gioco, ma lo smartphone non sembra essere dotato di pulsanti trigger personalizzabili, un must sui gaming-phone. Pertanto non è certo che HONOR Play 4 Pro sia, in effetti, uno smartphone pensato per i gamers.

Stando a quanto trapelato sul Web nelle scorse ore, ad alimentare lo smartphone sarà la piattaforma mobile Kirin 820 con modem 5G, che garantirà la compatibilità con le Reti di quinta generazione.

HONOR Play 4 Pro sfoggerà un display LCD e presenterà un totale di quattro fotocamere. La doppia fotocamera posteriore conterà su di un sensore principale Sony IMX600y da 40 MP e Flash LED. Allo stesso modo, è disponibile una dual-selfie camera, ma non si hanno ancora notizie riguardo le sue capacità. Oltre ciò, lo smartphone supporterà la ricarica rapida da 40 W e presenterà, tra le altre cose, una porta USB di tipo C. Sembra però mancare il jack audio da 3,5 mm. Quanto al prezzo, dovrebbe trattarsi di uno smartphone mid-range economico, per cui non ci aspettiamo un prezzo superiore ai 350 euro. Del resto, HONOR Play 4T Pro è disponibile in Cina al prezzo a partire da 195 euro, mentre HONOR Play 4 T al prezzo di 155 euro.