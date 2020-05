L’offerta ho 8,99€ dell’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, è stata prorogata. I nuovi clienti che decidono di trasferire il numero da Kena Mobile o Daily Telecom; o di attivare una nuova SIM ho. Mobile hanno tempo fino al 24 maggio per richiederla e ricevere straordinarie soglie di minuti, SMS e Giga di traffico dati.

ho Mobile: l’offerta ho. 8.99€ è stata prorogata!

L’offerta ho Mobile rivolta ai clienti Kena e Daily Telecom è ancora disponibile. Il low cost aveva già fissato la data di scadenza dell’offerta ho Mobile 8.99€ ma questa sembra esser stata prorogata. I nuovi clienti, quindi, potranno effettuarne l’attivazione fino al 24 maggio 2020.

La tariffa è una delle più convenienti tra quelle attualmente previste dal gestore. I clienti, infatti, vanno incontro a un costo di attivazione di 18,99 euro e sostenendo una spesa mensile davvero irrisoria possono ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

Anche in questo caso, i nuovi clienti ho Mobile hanno a disposizione tutti i servizi extra, ovvero: il servizio di avviso e trasferimento di chiamata, l’sms ho. chiamato e il numero gratuito 42121 per conoscere il credito residuo; il servizio di navigazione hotspot e l’app ufficiale.

L‘app ho Mobile può essere utilizzata da tutti i nuovi clienti per effettuare il trasferimento del numero in caso di acquisto online della nuova SIM; per conoscere i consumi effettuati e lo stato dell’offerta. E’ possibile, inoltre, utilizzarla per richiedere il rinnovo anticipato della tariffa in caso di esaurimento dei 50 GB.