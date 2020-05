L’offerta del low cost ho Mobile con 70 GB di traffico dati in 4G Basic è al momento la più conveniente. L’operatore virtuale di Vodafone, infatti, permette di ottenerla sostenendo una spesa iniziale scontata a 6,99 euro e prevede una spesa mensile davvero irrisoria. Non tutti, però, hanno la possibilità di richiederne l’attivazione.

ho Mobile: l’offerta con 70 GB è ancora disponibile, ecco chi può ottenerla!

ho Mobile, attraverso la sua offerta ho 5.99€, permette di ricevere ogni mese: 70 GB di traffico dati in 4G Basic, minuti illimitati verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

La tariffa può essere attivata soltanto dai clienti che effettuano il trasferimento del numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce o uno dei vari operatori virtuali scelti da ho Mobile. I clienti in questione possono procedere con l’acquisto della nuova SIM e l’attivazione della tariffa sostenendo una spesa iniziale di soli 6,99 euro, e un costo di rinnovo di 5,99 euro al mese.

Il gestore permette, inoltre, di utilizzare tutti i servizi importanti senza dover sostenere ulteriori costi aggiuntivi e tutela i clienti dalle spese impreviste.

I servizi utili inclusi nel prezzo dal gestore sono: l’avviso e trasferimento di chiamata, il servizio di navigazione hotspot e l’sms ho. chiamato. In più, è possibile ottenere l’app ufficiale ho Mobile, che permette: di effettuare il trasferimento del numero dopo aver ricevuto la SIM; di conoscere i consumi effettuati e lo stato della tariffa; e, in caso di esaurimento dei Giga, di far ripartire la promozione, così da non dover interrompere la navigazione.