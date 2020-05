Euronics distrugge tutti con il lancio del volantino decisamente in grado di integrare al proprio interno offerte da pazzi, gli utenti risparmiano moltissimo, ma sono legati esclusivamente ai punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo.

In netto contrasto con quanto quotidianamente offrono aziende del calibro di Unieuro e MediaWorld, in questo caso le compravendite possono essere completate solamente presso determinati negozi sul territorio (non sul sito ufficiale o altrove in Italia). La validità della campagna è fissata al 27 maggio 2020, a meno che le scorte non vengano effettivamente esaurite in anticipo.

Volantino Euronics: le offerte fanno risparmiare tutti

Il top di gamma incluso all’interno della campagna promozionale è sicuramente l’Apple iPhone Xr, un best buy per gli amanti del brand dell’azienda di Cupertino, sopratutto se inserito all’interno di un mercato in cui è possibile acquistarlo a soli 799 euro.

Le alternative rientrano invece tutte entro la fascia di prezzo dei 499 euro, per questo motivo sarà possibile acquistare Huawei P30 Lite a 219 euro, Honor 7S a 99 euro, Oppo A5 2020 a 149 euro, Apple iPhone SE a 499 euro o comunque una lunga serie di terminali dall’ottimo rapporto/qualità prezzo.

Il volantino Euronics naturalmente strizza l’occhio anche a categorie merceologiche completamente differenti, senza dimenticare gli elettrodomestici ed i televisori. La campagna la potete scovare nel dettaglio qui sotto, gli acquisti, come specificato all’inizio dell’articolo, possono essere completati solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà Euronics Dimo.