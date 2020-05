CoopVoce sfida Vodafone e Iliad con la sua TOP 50 della linea ChiamaTutti

CoopVoce è sicuramente la prima realtà virtuale in attività per quanto concerne gli operatori di telefonia mobile in Italia. Dopo una fase sperimentale che è durata più o meno 3 mesi, ecco nascere l’accordo che ha poi portato al gestore che tutti conosciamo oggi.

Dall’ormai lontano 1 giugno 2017 questo provider opera con le sue SIM che risultano ad oggi molto vendute. Sono cambiate tante cose in casa CoopVoce, visto che inizialmente non erano moltissime le persone a sottoscrivere le sue offerte. La strategia è cambiata in corso d’opera, quando anche il gestore di Coop ha deciso di tenere i prezzi bassi ma con contenuti sempre più elevati. Questa strategia sembra aver pagato dopo diversi mesi, visto che le promozioni della linea ChiamaTutti sono tra le più desiderate. Una testimonianza diretta è fornita proprio dall’ultima soluzione rilasciata sul sito ufficiale.

CoopVoce: le offerte sono sempre in arrivo, ecco la ChiamaTutti TOP 50 con tutto incluso nel prezzo

Come CoopVoce tanti altri gestori hanno cominciato ad aumentare i contenuti all’interno delle loro offerte. Proprio per questo il nostro provider virtuale ha deciso di continuare a seguire la sua linea al ribasso, la quale propone prezzi sempre più competitivi.

L’esempio perfetto è fornito dalla ChiamaTutti TOP 50, soluzione che include davvero tutto al suo interno. Ci sono infatti minuti senza limiti per telefonare a tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G per la navigazione sul web. L’offerta costa solo 10 € ogni mese, e possono sottoscriverla anche tutti coloro che già hanno un’offerta CoopVoce.