L’operatore WindTre ha recentemente aggiornato le proprie offerte dedicate ad alcuni già clienti, aggiungendo delle nuove opzioni aggiuntive per i clienti ed alcune modifiche ai propri listini.

A partire da domani 22 maggio 2020, secondo le ultime indiscrezioni, saranno infatti disponibili, solamente per alcuni già clienti che utilizzano ancora il database che utilizzava 3 Italia, delle nuovi opzioni solo dati. Ecco qualche dettaglio in anteprima.

WindTre lancia delle nuove opzioni aggiuntive solo dati

Stiamo nel dettaglio parlando della 8 Giga Per Te al prezzo di 3.99 euro al mese, 15 Giga Per Te a 5.99 euro al mese, 30 Giga Per Te al prezzo di 7.99 euro al mese ed infine della 100 Giga Per Te al prezzo di 14.99 euro al mese. Tutte le offerte appena menzionate prevedono il rinnovo automatico ogni mese con addebito su credito residuo o sul metodo di pagamento scelto per l’offerta principale. L’attivazione è gratuita e sarà possibile solamente da parte dei già clienti in target e il bonus dati si aggiungerà all’offerta già attiva e sarà consumato dopo l’eventuale bundle già attivo.

Per i clienti che scelgono l’addebito su carta di credito o conto corrente, il giorno di attivazione corrisponderà alla data fissa di rinnovo delle soglie, mentre l’addebito avverrà contestualmente alla data di addebito dell’opzione principale. In caso di rinnovo su credito residuo, invece, il giorno del primo addebito su base mensile corrisponderà alla data fissa di rinnovo.

Una volta superati i Giga inclusi nelle opzioni, il traffico dati verrà tariffato a 20 centesimi di euro ogni 20 MB utilizzati, senza scatto di apertura della sessione e con tariffazione anticipata. In Roaming UE, invece, il cliente potrà utilizzare parte del traffico dati mensile alle stesse condizioni nazionali, come previsto dal Regolamento UE in materia. Vi ricordo che, fino al prossimo 31 maggio 2020, continuano le offerte 100 Giga x Te Special e la 100 Giga Spring Edition. Per scoprirle, visitate il sito ufficiale dell’operatore.