Tutti gli utenti WhatsApp di Android ed iOS stanno per ricevere una esilarante novità. La società che si occupa dello sviluppo dell’applicazione sta mettendo in conto il rilascio di un importante aggiornamento che ha lo scopo di introdurre i clienti all’uso dei nuovi codici segreti. Scopriamo in cosa consistono e come utilizzarli per semplificarci la vita.

Codici segreti su WhatsApp: come usare questa novità assoluta per le chat

Una delle componenti WhatsApp più discusse degli ultimi mesi è sicuramente quella dei QR Code. Si tratta di codici diffusi sotto forma di immagine che sono apparsi in anteprima sulla versione iOS dell’applicazione mobile.

Il canale WaBetaInfo ha appena diffuso la notizia della presa in carico dei lavori annunciati lo scorso anno per l’introduzione della feature. Si tratta di un sistema idoneo alla condivisione veloce del proprio profilo con amici, colleghi di lavoro e parenti. L’applicazione consente di associare un account al codice senza che l’utente sia tenuto a comunicare in chiaro il proprio numero di telefono.

Ciò non significa che chi riceve il nostro codice non ha possibilità di vedere il numero di telefono. Senza il recapito, infatti, è impossibile utilizzare le chat ed i gruppi di discussione previsti da Facebook. Al momento la funzione si trova nella beta WhatsApp per dispositivi iOS con codice identificativo 2.20.60.28. Resta a disposizione di chiunque voglia provarla in anteprima in attesa che il team di Menlo Park decida per un rollout probabilmente rimandato di qualche settimana.

Una news senza dubbio interessante che semplifica di molto la gestione dei nostri contatti con i quali si ottiene un incremento del livello di sicurezza e privacy.