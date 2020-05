Il volantino MediaWorld risveglia l’interesse della popolazione italiana verso il mondo della tecnologia generale tramite il lancio di una campagna promozionale quasi unica nel suo genere, poiché mirata esclusivamente su categorie merceologiche molte volte non considerate dalle altre promozioni.

Finalmente gli utenti possono tornare a completare gli acquisti nei punti vendita in Italia, in seguito a mesi di chiusura causa quarantena, tutti i negozi hanno riaperto al pubblico. Non dimentichiamo, però, che nel caso in cui comunque non vogliate spostarvi da casa, è comunque presente la possibilità di completare gli ordini sul sito ufficiale; l’unica nota negativa riguarda le spese di spedizione, a pagamento nella maggior parte dei casi.

Interessante è invece la scelta di proporre il solito finanziamento a Tasso Zero, in questo modo il consumatore potrà accedere ai top di gamma, senza preoccuparsi del pagamento, poiché rateizzato con addebiti diretti sul conto corrente.

Le offerte Amazon ed i nuovi codici sconto sono tutti disponibili sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino MediaWorld: i prezzi sono fortemente in ribasso

I prodotti inclusi all’interno della campagna appartengono a categorie non sempre coinvolte neni volantini, ecco quindi che finalmente si potranno acquistare elementi legati al mondo della Fotografia, dei Droni, dell’Audio o degli indossabili, ricevendo in cambio sconti importanti sugli effettivi prezzi di listino.

Tutti i modelli che andrete ad acquistare sono coperti dalla classica garanzia legale della durata di 24 mesi, entro tale periodo qualsiasi difetto di fabbrica o problema legato allo stesso, verrà riparato gratuitamente (se non addirittura con la sostituzione del prodotto). Maggiori dettagli sul sito ufficiale.