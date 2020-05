Unieuro impazzisce letteralmente con il lancio di una campagna promozionale davvero molto più interessante del previsto, anche proprio per la possibilità di fruirne sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale.

Il plus del volantino Unieuro è proprio questo, la possibilità di raggiungere gli acquisti anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria, in questo modo non si rischieranno contagi o quant’altro, ed allo stesso tempo si potrà anche ricevere la merce a titolo completamente gratuito (solo in alcuni casi). In parallelo ricordiamo comunque che decidendo di acquistare un elettrodomestico in negozio, è prevista la consegna gratis entro 30km.

Volantino Unieuro: risparmiare è davvero semplicissimo

Osservando nel dettaglio il volantino Unieuro si possono scoprire tantissime piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire, a partire dai 729 euro richiesti per l’acquisto del Samsung Galaxy S10+. Siamo consapevoli possano essere considerati ancora troppi o quasi eccessivi, ma è anche vero che parliamo di un top assoluto, oggi disponibile nella nuova versione ad oltre 1000 euro.

Resto entro il mondo Android e dei servizi Google, l’alternativa più valida è rappresentata dallo Huawei P30 Pro, il modello del 2019 ancora acquistabile a 599 euro e considerato dalla critica come uno dei migliori cameraphone di sempre. Il terminale invece appartenente alla fascia bassa del mercato è lo Xiaomi Redmi Note 8T, ottimo prodotto in vendita a 169 euro, ma dalla qualità superiore al prezzo finale di vendita.

