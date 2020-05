L’attesa per il ritorno delle grandi competizione calcistiche e sportive continua e gli utenti di Sky sono alla ricerca di notizie su una possibile programmazione di Serie A, Champions League e Formula 1. Nel mentre, la programmazione della tv satellitare continua ad essere caratterizzata da serie tv e film. Tutti gli appassionati possono accedere ai vari contenuti anche con la tecnologia streaming con l’utilizzo di NOW TV.

Sky, cresce l’offerta streaming grazie ad i costi vantaggiosi di NOW TV

Mai come in questo periodo NOW TV rappresenta un riferimento per migliaia di persone. Nato come alternativa valida alla tecnologia illegale IPTV, la piattaforma mette a disposizione tutti i principali canali di Sky senza un preciso vincolo d’abbonamento. Per vedere i vari contenuti, inoltre, gli utenti non avranno bisogno né di una parabola, né di un decoder.

La caratteristica principale di NOW TV è rappresentata dai costi bassi. L’offerta base del servizio prevede la scelta di un pacchetto tra Cinema, Serie TV o Intrattenimento ad un costo univoco di 9,99 euro ogni trenta giorni. Qualora si desiderino tutti e tre i ticket ora citati, il prezzo mensile per gli abbonati sarà di soli 19,99 euro.

Attraverso NOW TV sarà disponibile all’acquisto anche il pacchetto Sport. Al ritorno delle principali competizioni calcistiche e sportive, dopo l’emergenza sanitaria, gli abbonati di NOW TV avranno accesso a tutte le esclusive al costo mensile e fisso di 29,99 euro. Anche per il pacchetto dedicato a sport e calcio, come quelli descritti in precedenza, non è previsto alcun vincolo di abbonamento per gli abbonati.