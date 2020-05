Si è parlato recentemente del fatto che vecchi cellulari che ci sembravano ormai inutili, possono valere davvero miniere d’oro. Ma il possibile guadagno può provenire non solo dai cellulare. A quanto pare online si stanno vendendo anche alcune SIM particolari chiamate SIM Top Number, ossia tutte quelle schede SIM che hanno come numero una sequenza speciale. Molti collezionisti del settore aspirano ad acquistare tali SIM, anche a costo di spendere davvero cifre esorbitanti.

La vendita di questo determinato tipo di SIM è diventato un vero e proprio mercato che, diffusosi in tutto il mondo, sta facendo arricchire coloro che sono fortunati e le possiedono. Infatti, si sono registrate vendite davvero assurde con cifre che partono dai 3.000 ai 50.000 euro. Ci sono alcuni numeri che sono più ricercati di altri a quanto pare.

SIM Top Number: ecco le combinazioni di numeri che potrebbero valere una fortuna

L’anno scorso, tramite il programma televisivo Le Iene, è emerso il mercato delle SIM Top Number, facendolo scatenare ulteriormente. Di conseguenza, molte persone hanno incominciato a mettere all’asta i propri numeri, ricavando in certi casi davvero dei guadagni eccezionali. Anche in Italia sembra che il fenomeno sia in netta espansione e infatti, le aziende di telecomunicazione italiane come TIM, Vodafone, Wind e Tre, hanno partecipato ad una raccolta fondi per l’Istituto Nazionale dei Tumori. La partecipazione delle aziende è avvenuta mettendo all’asta alcuni numeri richiesti, ecco quindi i numeri speciali che hanno preso parte all’asta: