Negli ultimi anni, Samsung ha presentato i suoi dispositivi di punta a uno speciale evento chiamato Unpacked. La società seguiva la tendenza di presentare i suoi device prima a febbraio con la linea Galaxy S, e poi ad agosto con la serie Galaxy Note. Quest’anno, il marchio prevede di mostrare il nuovo Galaxy S20 alla fine dell’inverno, ma il prossimo evento non sarà più ad agosto.

La causa, come si può immaginare, è l’epidemia globale. Per molto tempo, sulla rete sono apparse varie speculazioni su come il gigante tecnologico mostrerà i suoi nuovi prodotti al mondo. Ora, Samsung ha finalmente messo fine a questa lunga discussione prendendo la decisione finale relativa alla presentazione del Note 20.

Samsung dà il via libera all’evento Unpacked per Note 20 online

I messaggi sul possibile trasferimento dell’evento solo online sono apparsi anche prima della presentazione del marchio; ora è diventato completamente chiaro che il classico evento Samsung è fondamentalmente in contrasto con la distanza sociale.

Oggi, una fonte affidabile della Corea del Sud riferisce che la presentazione Galaxy Note 20 sarà esclusivamente online. Vale la pena notare che questa non sarà una nuova esperienza per l’azienda, poiché lancia regolarmente nuovi tablet, smartphone di fascia media e persino dispositivi indossabili con un semplice comunicato stampa.

Finora, Samsung non ha rilasciato commenti su questo argomento. Tuttavia, è prevedibile che ci sarà un annuncio poco prima dell’evento. Al momento, non ci sono nuove informazioni sui prossimi dispositivi della società. Gli ultimi dettagli trapelati in rete riguardavano la capacità della batteria.