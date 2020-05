La passa a Vodafone che a tutti gli effetti potremmo definire perfetta per risparmiare e per godere nel contempo anche di 50 giga al mese, è sicuramente la Special 50 Digital Edition, una promozione attualmente distribuita esclusivamente in versione operator attack.

Attivabile solo dagli uscenti da Iliad o da un MVNO, la suddetta dimostra tutta la sua potenza a partire dal prezzo mensile (da versare tramite credito residuo della SIM), corrispondente a soli 7 euro al mese a tempo indeterminato. All’interno della promo è stato inoltre posizionato un bundle davvero invidiabile, a conti fatti gli utenti possono pensare di fruire di minuti e SMS illimitati, affiancati entrambi da 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

Tutto questo senza limitazioni particolari, infatti la velocità massima di navigazione corrisponde esattamente a 600Mbps in download, in aggiunta alla totale assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata. Grazie a questo, infatti, il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Passa a Vodafone: la promozione è davvero ottima

L’attivazione, essendo a tutti gli effetti una operator attack, risulta essere prerogativa esclusiva di una ristrettissima cerchia di consumatori, nello specifico parliamo dei soliti uscenti da Iliad o da un MVNO (con l’esclusione però di ho.Mobile e Kena Mobile).

Inizialmente non viene richiesto il versamento di un contributo particolarmente importante, nello specifico parliamo di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile e davvero poco altro. La richiesta potrà comunque essere presentata in esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale.