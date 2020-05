L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, con la nuova offerta solo Giga invoglia tantissimi utenti ad acquistare una nuova SIM solo dati ed effettuare il trasferimento del numero. Il gestore permette di attivarla a tutti i nuovi clienti, senza porre vincoli relativi al gestore da cui si effettua la portabilità del numero. Quindi, in qualunque caso è possibile richiedere la SIM ho Mobile e procedere con l’attivazione, che prevede una spesa inziale di 22,99 euro.

ho Mobile: nuova offerta solo Giga a 12,99 euro al mese per tutti i clienti!

I nuovi clienti ho Mobile che procedono con l’attivazione dell’offerta solo Giga hanno la possibilità di ottenere 100 GB di traffico dati in 4G Basic al mese a un prezzo davvero speciale.

Il low cost di Vodafone, infatti, offre l’opportunità di ricevere l’offerta in promozione a 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro. E’ necessario, però, procedere con l’attivazione entro e non oltre il 15 giugno, salvo ulteriori proroghe.

ho Mobile in questo caso non permette di ricevere minuti ed SMS. I clienti, quindi, dovranno affrontare una spesa di 0,29 euro per ogni SMS inviato e di 0,19 euro al minuto per ogni chiamata effettuata.

In caso di esaurimento anticipato dei 100 GB di traffico dati mensili, è possibile far ripartire la promozione. I clienti possono effettuare la richiesta di rinnovo anticipato attraverso l’app ufficiale ho Mobile, che permette, inoltre, di conoscere i consumi effettuati e lo stato della propria offerta.

Non sono previsti costi extra né spese impreviste. Dunque, ogni mese sarà richiesta esclusivamente la spesa necessaria per il rinnovo della promozione.