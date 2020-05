Il nuovo titolo di GTA, il sesto nello specifico, sta facendo attendere molto i giocatori amanti del genere. Chiedersi quando lo stesso verrà pubblicato, infatti, è diventato ricorrente e sebbene siano molte le richieste avanzate dai players, la casa produttrice rimane restia nel divulgare aggiornamenti.

Ad oggi si può affermare con molta tranquillità che Rockstar Games è sulla bocca di tutti: analisti del settore e leaker la rendono spesso oggetto di discussioni, le quali sono centrate anche su altri imminenti titoli in arrivo. Non è un mistero, dopotutto, che la casa di produzione abbia annunciato l’uscita di ben 93 giochi nel corso dei prossimi 5 anni, tra i quali è compreso anche il tanto atteso GTA VI.

GTA VI: quando uscirà approssimativamente?

Affermare con sicurezza che GTA VI uscirà in un certo mese è troppo rischioso: i dati a disposizione sono fin troppo pochi sebbene, in ogni caso, si possa assicurare che prima del marzo 2021 i players non potranno mettere mano su tale titolo. A dare tale indicazione è stata la stessa Take-two, società madre di Rockstar Games, la quale ha annunciato che tutti i nuovi giochi inizieranno ad apparire solo dal prossimo anno, suggerendo proprio il terzo mese come data d’inizio.

Infine, alcuni leak recenti affermerebbero che al momento la produzione di GTA VI sia arrivata al 50%: sebbene sia un dato del tutto non ufficiale, ciò lascerebbe intendere tempi di attesa ancora lunghi e potenzialmente maggiori dell’anno solare. Andrà realmente così? Impossibile a dirsi, ma in uno dei prossimi eventi estivi potrebbe arrivarne conferma.