Facebook Messenger ora ti avviserà delle truffe quando ricevi un messaggio sospetto da qualcuno che non conosci o quando qualcuno potrebbe impersonare uno dei tuoi amici di Facebook. Il prossimo aggiornamento della piattaforma di messaggistica sarà lanciato a breve.

Il social network sta lanciando una nuova funzionalità per Messenger che farà apparire un pop-up quando una persona riceve un messaggio da qualcuno che potrebbe tentare di truffarti. L’app cercherà messaggi potenzialmente sospetti da parte di estranei, avvisando gli utenti di “diffidare delle richieste di risarcimento in denaro”.

Facebook Messenger cerca di migliorare la privacy

Inoltre, verrà visualizzato un avviso specifico quando qualcuno utilizza lo stesso nome di uno dei tuoi amici di Facebook esistenti. L’app cercherà anche i messaggi che provengono da account che potrebbero tentare di impersonare un amico di Facebook. Quando Messenger rileva che ciò potrebbe accadere, avvertirà gli utenti indicando la persona in questione.

Infine, gli utenti di Messenger di età inferiore ai 18 anni verranno avvisati di qualsiasi messaggio da parte di un adulto non amico su Facebook. Per i minori, Facebook mostrerà l’avviso quando ricevono un messaggio da un adulto che non conoscono. “La funzione educa le persone di età inferiore ai 18 anni a essere cauti quando interagiscono con un adulto che potrebbero non conoscere”, afferma la società.

I messaggi sono attualmente crittografati, ma non utilizzano la crittografia end-to-end (ad eccezione delle conversazioni segrete). Ciò significa che Facebook potrebbe scansionare il contenuto dei messaggi per avvisarti delle truffe. Inoltre, sembra che la società abbia finalmente rilasciato l’app Messenger per Mac.