Proprio ieri 22 maggio 2020 moltissimi utenti hanno segnalato di non riuscire a condividere i post sul social network Facebook. I problemi in questione sarebbero stati riscontrati in particolare in Italia, nel Regno Unito, in Belgio e Polonia.

I problemi hanno riguardato le pagine su cui diversi utenti hanno segnalato di non riuscire a pubblicare i post. Scopriamo insieme cosa è successo e se il problema è stato risolto.

Facebook down: impossibile pubblicare i post

Il malfunzionamento è evidente consultando la pagina Downdetector che monitora il funzionamento delle piattaforme social. I problemi sarebbero stati riscontrati in particolare in Italia, Regno Unito, Belgio e Polonia. Il picco del malfunzionamento sarebbe stato nella mattinata e avrebbe riguardato diversi profili, ma a ondate. Secondo i dati di Downdetector, il 63% delle segnalazioni riguarderebbe problemi con Facebook, il 25% errori relativi alla versione mobile, mentre l’11% ha denunciato totale blackout.

Al momento Facebook non ha né commentato né confermato malfunzionamenti. Fortunatamente però, almeno in Italia, nella giornata di ieri e di questa mattina il problema sembrerebbe essere risolto, in quanto nessun utente ha più segnalato problemi nel condividere qualcosa sulla propria bacheca.

Solamente qualche ora di down della piattaforma e migliaia di utenti sono andati letteralmente nel panico. Questa è la dimostrazione che la nostra società è ormai abituata a vivere in simbiosi con le piattaforme come questa, soprattutto dopo una pandemia che ha costretto tutti gli utenti a rinchiudersi in casa per oltre due mesi, avendo a disposizione solamente uno smartphone o un pc con connessione internet.