Euronics è davvero superlativa, per mano del socio Dimo è riuscita a lanciare una campagna promozionale davvero superiore alle aspettative, gli utenti si ritrovano a poter risparmiare, dovendo però recarsi esclusivamente nei negozi di proprietà del suddetto.

Come l’ultimo volantino Trony, anche in questo caso la proposta viene riservata ad una ristretta cerchia di consumatori limitata alle vicinanze dei negozi sul territorio, e non direttamente sul sito ufficiale. Il volantino Euronics ha scadenza il 27 maggio 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte a disposizione.

Volantino Euronics: tanti prezzi bassi alla portata di tutti

Il volantino Euronics non ammette repliche, volendo comunque dedicarsi al mercato degli smartphone di fascia medio-bassa, e dimenticandosi in parte dei top di gamma più in voga del momento. Il dispositivo a cui affidarsi è l’Apple iPhone Xr in vendita a 799 euro, buonissimo condensato di tecnologia al giusto prezzo di vendita.

Riducendo leggermente le pretese incrociamo altri prodotti da non mancare assolutamente, in particolar modo annoveriamo Apple iPhone SE a 499 euro, senza dimenticare Honor 7S a 99 euro, Huawei P30 Lite a 219 euro, Huawei Y6S proposto a 129 euro o Oppo A5 2020 a soli 149 euro.

Tutti i modelli elencati sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto all’interno del punto vendita in cui è stato completato l’acquisto. Inoltre, se interessati, ricordiamo che sono tutti terminali in versione completamente sbrandizzata.

