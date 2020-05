CoopVoce guadagna tanti utenti: la ChiamaTutti TOP 50 costa pochissimo

CoopVoce è nato qualche anno fa con tante buone speranze per la sua carriera nel mondo della telefonia mobile. Già prima del suo arrivo ufficiale diversi utenti avevano espresso delle perplessità, visto che la nota azienda aveva da sempre dominato nel mondo degli alimentari. Ciò non sottintendeva che sarebbe stato lo stesso nel mondo della telefonia, ed infatti il primo periodo è stato davvero terribile.

Tutti gli utenti evitavano di sottoscrivere una delle promozioni del gestore di Coop semplicemente perché i contenuti non erano all’altezza. I prezzi erano molto bassi ma nessuno trovava il giusto motivo per cambiare gestore con CoopVoce. Ora come ora però la situazione è molto migliore, visto che i contenuti sono aumentati e non di poco rispetto al passato. A dimostrarlo sarebbe soprattutto l’ultima promozione che è ancora disponibile sul sito ufficiale del provider.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 50 è ancora disponibile con tutto incluso nel prezzo

Una delle migliori offerte di sempre da parte di CoopVoce è ancora disponibile sul sito ufficiale dell’azienda. Si tratta della ChiamaTutti TOP 50, offerta che include tutti i migliori contenuti e soprattutto per un prezzo molto conveniente. Con soli 10 € ogni mese potrete infatti avere a disposizione tutto ciò che serve.

Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 50GB in 4G per navigare sul web in 4G sotto rete Vodafone. L’offerta è disponibile sul sito ufficiale, e possono sottoscriverla anche tutti coloro che già hanno una promozione della linea ChiamaTutti. La promo scadrà tra alcuni giorni.