Comet assalta le offerte delle concorrenti Trony e MediaWorld con una campagna promozionale decisamente rinnovata e ricchissima di occasioni da non lasciarsi sfuggire, gli utenti risparmiano moltissimo sotto ogni punto di vista, avendo anche la possibilità di completare gli acquisti sul sito ufficiale.

Esattamente alla pari delle più quotate proposte di MediaWorld e Unieuro, anche in questo caso gli utenti si ritrovano a poter acquistare prodotti stando comodamente seduti sul divano di casa, accedendovi dall’e-commerce aziendale. Nella maggior parte dei casi il rapporto qualità/prezzo è favorevole, sopratutto grazie alla presenza di versioni no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volantino Comet: le offerte mettono in imbarazzo Unieuro

Il top di gamma preso in considerazione da Comet resta indiscutibilmente lo Huawei P30 Pro, il cameraphone per eccellenza del 2019, l’utente interessato potrà comunque trovare un terminale ancora perfettamente in forma ed in grado di soddisfarlo con prestazioni di altissima qualità generale, sopratutto al prezzo finale di soli 599 euro.

Le alternative più economiche restano comunque su livelli particolarmente elevati, nello specifico parliamo di Huawei Nova 5T o Huawei P40 Lite, entrambi relativamente recenti ed in vendita a poco meno di 300 euro, ma con una differenza fondamentale, i servizi Google sono solo presenti sul Nova 5T.

