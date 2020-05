Una delle peculiarità che caratterizza WhatsApp ormai da diversi anni a questa parte, è sicuramente la sua continuità nel riportare aggiornamenti. Il colosso della messaggistica istantanea è diventato importantissimo proprio con le sue tante funzioni, le quali sono arrivate pian piano.

Attualmente gli utenti sono in attesa di alcuni aggiornamenti nuovi, i quali cambieranno ancora una volta la nota applicazione di messaggistica. Ora come ora qualcuno avrebbe letto tramite delle indiscrezioni di qualche cambiamento epocale, il quale in alcuni casi è stato richiesto a gran voce già diversi anni fa. Un esempio potrebbe essere il prossimo aggiornamento che WhatsApp implementerà per consentire agli utenti di avere lo stesso account su più dispositivi in contemporanea. Questa funzione però non è ancora arrivata, nonostante negli ultimi giorni sia arrivato un nuovo aggiornamento. Qualcuno sarebbe rimasto però molto deluso.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento non è quello che gli utenti si aspettavano: c’è tanta delusione

C’è tanta attesa per quello che potrebbe essere l’aggiornamento dell’anno, ovvero quello che permetterà finalmente di utilizzare un account su più dispositivi. Ovviamente, come anticipato nel paragrafo precedente, sarà una funzione che agirà in contemporanea, e che quindi non comporterà la disconnessione dal primo dispositivo.

Nel frattempo un nuovo aggiornamento è arrivato su WhatsApp proprio durante gli ultimi giorni, apportando qualche modifica sotto il cofano. Questo ha fatto storcere il naso agli utenti, i quali si aspettavano una novità tangibile che però non è arrivata. Basterà comunque attendere solo qualche settimana per cominciare a vedere qualcosa di veramente unico.