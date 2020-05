WhatsApp ha rappresentato in questi giorni caratterizzati dall’emergenza sanitaria un vero e proprio punto di riferimento per quelle persone che, a causa del lockdown, non potevano incontrare gli affetti più cari della vita quotidiana. Non è assolutamente un caso se, da due mesi a questa parte, la mole delle interazioni sulla piattaforma di messaggistica è cresciuta in maniera esponenziale.

WhatsApp, attenzione alla circolazione di questo SMS pericoloso

Purtroppo non ci sono solo gli aspetti positivi a caratterizzare WhatsApp in questo periodo storico. Tanti cybercriminali, infatti, in un modo o nell’altro, hanno cercato di sfruttare a loro vantaggio l’attenzione costante sulla chat di messaggistica. La circolazione di questo SMS pericoloso, già molto popolare prima del Covid, è divenuta ancora più virale.

Come sottolineato in precedenti occasioni, il testo su cui gli utenti devono prestare molta attenzione recita queste parole: “Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono”.

Il messaggio è caratterizzato anche da un link, il vero pericolo del messaggio. Proprio grazie a questo link, infatti, i malintenzionati mettono in atto la loro azione di phishing, cercando di ottenere – attraverso il link al collegamento – accesso alle informazioni riservate dei vari utenti.

Proprio come tutte le fake news che parlano dell’emergenza Coronavirus, anche per questo SMS c’è un modus agendi. Alla ricezione del messaggio, gli utenti non devono fare troppa attenzione al contenuto, ma bensì devono impegnarsi subito alla cancellazione dello stesso messaggio per evitare brutte sorprese.