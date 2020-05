Vodafone ha recentemente lanciato una delle migliori offerte dell’ultimo periodo, la perfetta occasione per risparmiare ed allo stesso tempo godere di una infinità di contenuti, a patto però che si provenga da un determinato operatore telefonico.

La passa a Vodafone più discussa degli ultimi mesi prende il nome di Special 50 Digital Edition, una soluzione pensata appositamente per gli uscenti da Iliad o da un MVNO e con portabilità obbligatoria del numero originario. Attivabile in esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio, viene richiesto il versamento iniziale di un contributo di soli 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone: la promozione fa faville

La passa a Vodafone fa davvero faville, proprio perché è assolutamente in grado di convincere anche il più restio consumatore alla sua attivazione, dato il prezzo finale di soli 7 euro mensili addebitati in automatico sul credito residuo, tutto per godere di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque, nonché comunque SMS senza limiti da poter utilizzare verso ogni numero di telefono.

La navigazione non presenta limitazioni particolari, se non i canonici 600Mbps in download, a patto comunque che si sia in possesso di uno smartphone abilitato e ci si ritrovi nelle perfette condizioni di connessione. In parallelo ricordiamo essere completamente assenti i vincoli contrattuali di durata, in tal modo il consumatore potrà comunque decidere di abbandonare l’azienda quando vorrà, senza dover pagare una penale di alcun tipo.

La passa a Vodafone è a tutti gli effetti una operator attack, di conseguenza potrà essere richiesta solo ed esclusivamente con portabilità dai suddetti operatori telefonici.