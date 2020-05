L’operatore virtuale di Vodafone Italia, ho.Mobile sta attualmente proponendo, ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, per proporgli un’offerta davvero molto interessante.

Più precisamente, ha avviato nelle ultime ore la sua prima campagna SMS winback rivolta ad alcuni suoi ex clienti. Scopriamo insieme il bundle completo dell’offerta e soprattutto il suo prezzo.

ho.Mobile ha lanciato una campagna SMS Winback

Ecco l’esempio di un SMS che sta inviando ad alcuni ex clienti: “Hai bisogno di Giga? Torna in ho.! Fino a 70 Giga a partire da 5,99 euro al mese, in piu’ minuti e SMS illimitati. Vai su ho-mobile.it per scoprire tutte le offerte e attivare quella prevista per te direttamente da casa, la spedizione e’ gratuita! Costo della SIM 0.99 euro e costo di attivazione in base all’offerta“.

Rispetto alle campagne SMS winback di altri operatori, in questo caso si può notare come non venga offerta una promozione dedicata, ma viene semplicemente proposto di recarsi sul sito ufficiale di ho. per attivare una delle attuali offerte disponibili online. Le offerte ricaricabili ho. Mobile attualmente attivabili online con contestuale richiesta di portabilità sono denominate rispettivamente ho. 5.99, ho. 8.99, ho. 4.99 Solo Voce e ho. 12.99.

Di conseguenza il cliente, in base all’offerta scelta può arrivare ad ottenere fino 70 GB di traffico internet ad un costo davvero molto contenuto. Vi ricordo che queste offerte prevedono un costo della SIM pari a 99 centesimi di euro, a cui va aggiunto il costo di attivazione che varia in base all’offerta: 0 euro per ho. 5.99 e ho. 4.99 Solo Voce, mentre 9 euro per ho. 8.99 e ho. 12.99. Per maggiori dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.