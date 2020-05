Le grandi occasioni per gli utenti TIM certamente non sono mancate in questi primi due mesi di primavera. Nel piano dell’emergenza sanitaria in Italia, la compagnia nazionale ha messo a punto una serie di iniziative per la solidarietà digitale. Tanti abbonati hanno avuto la possibilità di aggiungere soglie e servizi extra alla propria ricaricabile o al proprio piano di telefonia fissa.

TIM, la speciale iniziativa per chi chiede l’attivazione di TIMpay

Il provider nazionale continua a proporre la sua offerta TIMpay. Ancora oggi, tutti gli abbonati che sceglieranno di attivare la carta di credito ricaricabile TIMpay potranno beneficiare di due importanti bonus. Da un lato sarà possibile riscattare 5 euro da utilizzare come credito aggiuntivo, dall’altro gli abbonati avranno a loro disposizione 60 Giga per navigare in internet

Per ricevere questi omaggi sarà necessario eseguire la procedura di attivazione per la carta TIMpay. In primo luogo tutti coloro che sono interessati dovranno collegarsi sulle pagine di TIMparty ed accedere alla sezione Vantaggi TIM. A questo punto, si dovrà completare il form di iscrizione per lo strumento di pagamento con le proprie generalità. L’ultimo passaggio sarà la fase del riconoscimento dell’utente da fare direttamente online.

Solo a procedura completa, gli abbonati riceveranno il doppio regalo dei 60 Giga e del credito residuo extra.

La TIMpay utilizza il circuito Mastercard. Grazie allo strumento di pagamento sarà possibile effettuare acquisti sia online che nei negozi fisici. Per coloro che hanno un piano ricaricabile, inoltre, la tessera è propedeutica all’attivazione del servizio di Ricarica Automatica.