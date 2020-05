Gli abbonati di Sky sono in attesa di notizia relative al ritorno della Serie A e delle massime competizioni calcistiche e sportive, dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus. Le discussioni in sede governativa sono attualmente in corso ed importanti novità a riguardo potrebbero esserci entro la fine di questo mese.

Sky entra nel mercato telefonico: ecco la nuova offerta per i clienti

In attesa di novità su questo fronte, Sky si porta avanti con il lavoro e conferma una delle grandi sorprese del 2020 per tutti gli abbonati. La pay tv ha deciso di fare il grande passo e di entrare nel mercato della telefonia.

La compagnia, contando su due partnership strategiche con Fastweb e con OpenFiber, a breve garantirà a tutti i suoi utenti la possibilità di accedere a reti di Fibra Ottica esclusive. Sky replicherà quindi in Italia il modello che già ha avuto tanto successo nel Regno Unito.

In virtù del servizio Fibra Ottica gli utenti di Sky potranno attivare nuovi abbonamenti che prevedono la visione dei canali satellitari con la tecnologia streaming attraverso linea internet, senza bisogno quindi di una parabola.

Importanti vantaggi con l’ingresso di Sky nel campo della telefonia fissa ci saranno per le spese degli utenti. Unendo in un unico piano sia l’abbonamento telefonico sia quello al satellitare, in media ogni cliente potrà risparmiare il 15% rispetto agli attuali costi mensili. Le tempistiche della novità di Sky sono confermate e prevedono un lancio della Fibra Ottica già entro l’estate, presumibilmente nel mese di luglio.