MediaWorld fa dimenticare agli utenti il brutto periodo che stanno attraversando con il lancio di una campagna promozionale davvero ottima, seppur comunque sia focalizzata esclusivamente su determinate categorie merceologiche.

In seguito alla riapertura dei punti vendita in Italia, tutti gli utenti potranno decidere di completare gli acquisti sia online che fisicamente in negozio. Ricordiamo solamente che per ogni ordine sul sito ufficiale potrebbe essere richiesto il pagamento delle spese di spedizione, sono davvero rari i casi in cui vengono completamente azzerate.

Indipendentemente da tutto questo, al superamento della soglia di spesa di 199 euro, è prevista la possibilità di richiedere il finanziamento a Tasso Zero, in tal modo l’utente verserà il contributo necessario rateizzandolo in 10/20 mensilità addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: il rapporto qualità/prezzo è favorevole

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole sulla maggior parte delle offerte attualmente attive da MediaWorld, anche se comunque paiono essere rivolte verso settori e categorie leggermente bistrattate. Dimenticatevi promozioni attive su smartphone e similari, la campagna attuale si concentra sulla Fotografia, sui Droni, sugli Indossabili e sui prodotti Audio.

I migliori modelli in offerta sono GoPro Max, DJI Mavic Air 2 a 849 euro, Apple Watch Series 5, Huawei Watch GT 2 e tantissimi altri ancora. Scoprite le ultime promozioni disponibili su MediaWorld collegandovi subito a questa pagina, senza dimenticare comunque la possibilità di completare gli acquisti sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.