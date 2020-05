The Witcher, Vis a Vis e Lucifer sono solo alcune delle serie televisive più seguite negli ultimi anni e disponibili sulla piattaforma di Netflix. In tantissimi si domandano quando arriveranno le prossime stagioni, ma purtroppo non tutte avranno un seguito secondo gli ultimi aggiornamenti.

Lucifer, The Witcher e Vis a Vis: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti riguardo i prossimi episodi

Gli utenti che hanno iniziato la serie televisiva statunitense conosciuta come Lucifer potrebbero riprendere la fiction molto presto perché la quinta stagione è ormai in arrivo, o almeno una prima parte. Il Covid-19 ha sospeso le riprese di tutte le produzioni cinematografiche e quella di Lucifer è stata bloccata proprio all’episodio finale. Visto che non si conoscono i tempi in cui l’equipe e il cast può tornare a lavorare, la produzione ha deciso di mandare in onda la metà degli episodi raggruppati in una prima parte nei tempi previsti. Secondo alcuni rumors, infatti, l’uscita potrebbe essere veramente vicina.

Anche The Witcher ha riscosso un notevole successo con la sua prima stagione, ma purtroppo la seconda potrebbe non arrivare molto presto visto che si tratta di un lavoro maggiore perché le scene sono colme di effetti speciali. Addirittura, in rete, c’è chi prospetta l’arrivo alla fine dell’anno prossimo.

Purtroppo non è previsto alcun rinnovo per la serie televisiva spagnola Vis a Vis perché ormai la fiction è giunta al termine in modo definitivo. E’ disponibile su Netflix, ma per coloro che hanno apprezzato notevolmente la trama possono guardare lo spin-off intitolato Vis a Vis – El Oasis.