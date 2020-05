Possedere una buona connessione Internet sembra essere la necessità di gran parte degli utenti soprattutto in questa situazione in cui il Coronavirus ha preso il sopravvento costringendo tutti a rimanere a casa per limitare la diffusione ed evitare, così, l’aumento dei contagi. A tal proposito, i vari gestori telefonici hanno avuto serie difficoltà nel mantenere un buon servizio perché l’afflusso di persone connesse ad Internet è decisamente aumentato da un momento all’altro causando, così, un sovraffollamento.

Purtroppo si tratta di una situazione che non poteva essere evitata visto che gran parte dei consumatori è rimasta a casa e tantissimi di loro hanno iniziato a lavorare da casa. L’utilizzo di Internet, dunque, è stato importante per passare il tempo in quarantena.

Fortunatamente c’è un’altra valida alternativa per possedere una connessione Internet abbastanza buona, ovvero quella via satellite. Si tratta di una soluzione perfetta per coloro che sono sempre i primi a voler sperimentare l’innovazione.

Connessione Internet: quella via satellite offre una qualità migliore di quella di Tim, Vodafone o Wind Tre

La connessione via satellite offre un servizio molto simile a quello di alcuni servizi televisivi come, ad esempio, il servizio di Sky. Riesce a garantire una connessione stabile grazie all’utilizzo dei satelliti posizionati intorno al globo terrestre. È una soluzione perfetta soprattutto per i consumatori che possiedono un servizio di ADSL 20 Mega o 7 Mega.

Non si tratta di una connessione discreta perché grazie ai satelliti è possibile usufruire di una connessione anche nelle zone in cui i gestori telefonici non riescono ad arrivare. I costi che richiede questo tipo di servizio non sono eccessivi e sono molto simili a quelli che i gestori telefonici richiedono.