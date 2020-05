Proprio in questi giorni Iliad celebrerà il suo secondo anno di piena attività in Italia. La compagnia francese è diventata protagonista assoluta del mercato della telefonia italiana e con una base di sei milioni di clienti, il futuro dell’azienda sembra essere molto roseo. Tra i meriti che giustificano il successo di Iliad c’è anche la capacità di riuscire a superare le piccole criticità evidenziate dai clienti.

Iliad ed i Giga per il roaming: arriva la novità per i clienti

Dal momento dell’arrivo nel nostro paese, tanti abbonati avevano sottolineato alcuni problemi per quanto concerne le politiche sul roaming di Iliad. In linea alle critiche fatte anche ad altri gestori, anche con la compagnia francese vi era una relativa penuria di Giga per la connessione internet nell’UE. I primi abbonati dell’operatore, infatti, avevano a loro disposizione solo 2 Giga internet fuori dai confini nazionali.

Un primo intervento di Iliad in merito si è verificato durante la scorsa estate. Il team commerciale, infatti, ha rivisto le soglie di consumo della promozione Giga 50. Anche oggi, tutti gli utenti che fanno riferimento alla promozione principale possono utilizzare 4 Giga per la connessione nei paesi membri dell’UE.

Un ulteriore cambiamento è arrivato poi durante le prime settimane di questo 2020. I tecnici hanno deciso di equiparare le soglie per internet in roaming per le offerte Giga 50 e Giga 40. Di conseguenza, anche tutti i clienti che hanno attivato in passato – o attiveranno in futuro – la promozione Giga 40 potranno utilizzare 4 Giga per navigare liberamente in rete negli Stati dell’Unione Europea.