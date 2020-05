HONOR ha lanciato in Italia un nuovo laptop dal design compatto, sottile e leggero, pensato per l’utente sempre in movimento che necessita di un dispositivo potente, dalla lunga autonomia e di dimensioni che gli permettano di essere portato facilmente ovunque.

HONOR Magic Book 14, caratteristiche e prezzo

Si chiama HONOR Magic Book 14, pesa solo 1,38 chili e con il suo spessore di 15,9 mm può adattarsi alla maggior parte delle borse. La sua batteria da 56 Wh offre fino a dieci ore di autonomia, in grado di garantire ore ed ore di intrattenimento e produttività anche durante i lunghi viaggi. Grazie al caricabatteria USB-C da 65 W6, poi, è possibile ottenere il 46% dell’autonomia in appena trenta minuti.

Il dispositivo presenta un design davvero elegante, con un telaio in alluminio dai bordi blu smussati che giocano di contrasto. HONOR Magic Book 14 offre un display FullView con un rapporto schermo/corpo massimizzato, grazie alla presenza di bordi ultra-stretti da 4,8 mm su tre lati. L’angolo di apertura di quasi 180 gradi, poi, permette agli utenti di adattare il display a diverse angolazioni.

Le prestazioni sono garantite dal processore AMD Ryzen 5 3500U con scheda grafica Radeon Vega 8, e dagli 8 GB di RAM DDR4, in grado di performare al meglio durante lo svolgimento delle attività più complesse. E’ poi presente una fotocamera pop-up, che quando non viene utilizzata si nasconde tra i tasti del dispositivo, così da garantire una maggiore privacy dell’utente. In più, il pulsante di accensione integra il lettore delle impronte digitali, per un accesso più sicuro.

1 su 5

HONOR Magic Book 14 sarà disponibile alla vendita in Italia a partire dal prossimo 26 maggio al prezzo di 599,90 euro su HiHonor, nelle colorazioni Space Gray e Mystic Silver.