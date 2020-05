ho Mobile ha lanciato una nuova tariffa solo Giga il cui costo mensile continua ad essere in promozione a 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro. L’operatore virtuale di Vodafone rivolge la sua offerta a tutti i clienti intenzionati a procedere con l’acquisto di una SIM dati, qualunque sia il gestore da cui effettuano il trasferimento del numero. Tutti, quindi, hanno la possibilità di attivare l’offerta solo Giga ho Mobile, utilizzando il sito ufficiale dell’operatore, che consente di ricevere la SIM direttamente a casa o di ordinarla per poi ritirarla in una delle edicole convenzionate; o recandosi in uno dei 3000 punti vendita ho Mobile.

ho Mobile: la nuova tariffa solo Giga è disponibile per tutti!

La nuova tariffa solo Giga dell’operatore virtuale ho Mobile può essere attivata sostenendo una spesa iniziale di 22,99 euro e un costo mensile di soli 12,99 euro.

I clienti che effettuano l’attivazione possono ottenere ogni mese 100 GB di traffico dati in 4G Basic. L’operatore offre comunque la possibilità di effettuare chiamate e inviare SMS, ma in questo caso i clienti dovranno sostenere una spesa di 0,29 euro per ogni SMS inviato e di 0,19 euro al minuto per ogni chiamata.

L’operatore permette di ottenere gratuitamente la sua app ufficiale, tramite la quale tutti i clienti possono conoscere lo stato della tariffa e dei consumi effettuati e richiedere l’eventuale rinnovo anticipato della promozione, così da non dover interrompere la navigazione.

E’ bene ricordare che l’offerta sarà in promozione a 12,99 euro al mese, anziché 14,99 euro, soltanto fino al 15 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.