In queste ultime settimane di lockdown, i ritmi sono davvero irregolari e spesso ci capita di andare a dormire ad orari veramente improponibili. Spesso veniamo risucchiati dal loop di guardare video su YouTube a oltranza senza renderci conto di che ora si è fatta. Con la funzione, disponibile ormai da tempo sulla piattaforma, di riproduzione automatica, i video potrebbero andare avanti per ore.

YouTube: la nuova funzione intelligente della piattaforma che ci consente di non guardare troppi video fino a tardi

YouTube ha deciso di risolvere questo che può risultare un grosso problema alla lunga. La piattaforma ha esteso le potenzialità di Benessere Digitale, in particolar modo della gestione del tempo di utilizzo. Dalle Impostazione potete settare un promemoria che vi ricorderà quando andare a dormire, il quale comparirà sotto forma di pop-up.

Come succede anche per altre applicazioni disponibili, è possibile posticipare il promemoria di dieci minuti volta per volta. Il Benessere Digitale quindi, prende molta importanza nei piani della piattaforma, la quale sembra di voler aggiungere in futuro delle nuove funzioni riguardo gli effetti sonori.

La funzione sembra che stia ancora in fase di roll out sui dispositivi iOS e Android, quindi dovrebbe arrivare a breve. Per attivare la funzione bisogna recarsi nel menù Impostazioni dell’applicazione e da lì settarla. Ancora un po’ di tempo e questa innovazione della piattaforma potrà essere utilizzata. È da vedere se aiuterà davvero le persone a non restare ore ed ore davanti allo schermo e farle andare a dormire non troppo tardi.