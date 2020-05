Gli utenti WindTre esultano, d’ora in poi sarà possibile richiedere l’attivazione dell’offerta da 200 giga, una splendida occasione per tutti per poter raggiungere un bundle quasi infinito, a patto che comunque si sia disposti a spendere cifre leggermente superiori alla media del periodo.

La Unlimited 200 Special ha dalla sua proprio la possibilità di attivarla senza limitazioni particolari, ovvero tutti gli utenti sul territorio nazionale la possono effettivamente richiedere, anche se già in possesso di una SIM ricaricabile di WindTre.

Le uniche differenze riguardano i costi di attivazione, il nuovo cliente si ritroverà a pagare soli 10 euro per la promozione in sé, tutti gli altri invece dovranno aggiungervi 19,99 euro. Da segnalare, inoltre, la presenza di un vincolo contrattuale, per tutti i 24 mesi successivi alla data di attivazione il nuovo cliente non potrà abbandonare WindTre, senza comunque essere costretto a pagare una penale del valore di quasi 49 euro.

WindTre: la promozione fa faville

La promozione permette comunque di accedere a 200 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti da poter utilizzare per telefonare a chiunque, finendo poi sui 200 SMS da inviare ad amici e parenti in Italia. Il costo fisso, come indicato, è di 29,99 euro al mese, addebitati di base sul credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente sarà costretto ad acquistare.

Se interessati, esiste comunque anche una versione Easy Pay, ovviamente non vengono raddoppiati i giga, ma si potrà comunque richiedere il pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito, tutto senza necessariamente versare alcun contributo aggiuntivo.