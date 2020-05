La fase due dell’emergenza Coronavirus non coincide con la fine delle norme di distanziamento sociale. Gli italiani nel corso delle prossime settimane saranno chiamati ad evitare per quanto possibile le uscite e, laddove possibile, ad effettuare da casa le proprie attività lavorative e didattiche. In questi termini risulta molto vantaggiosa la nuova offerta messa in campo da Vodafone.

Vodafone, la nuova offerta con Giga illimitati per lo smart working

Tutti gli studenti ed i lavoratori con una scheda SIM attiva con Vodafone potranno attivare la promozione Vodafone Pass Smart Meeting. Con tale iniziative, gli abbonati avranno a loro disposizione Giga illimitati per la navigazione internet sulle piattaforme che consentono di effettuare chiamate e videochiamate in teleconferenza.

Il pass di Vodafone è utile per il traffico sulle seguenti piattaforme: Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, GoToMeeting, WebEx, Amazon Chime, WeSchool e Slack.

Con l’utilizzo dei servizi ora citati, quindi, gli utenti non andranno ad intaccare le soglie di consumo della propria ricaricabile. E’ bene sottolineare però che il bonus è valido solo per la navigazione sulle app ufficiali per smartphone, tablet o pc.

Il Vodafone Pass Smart Meeting ha una validità di tre mesi. Per l’attivazione, gli utenti interessati devono verificare la disponibilità dell’offerta nella propria Area Personale dell’app MyVodafone.

Il bonus, come ribadito, è valido per tre mesi dal momento dell’attivazione. Una volta trascorsi i tre mesi, la promozione sarà disattivata in automatico da Vodafone. Non sono previsti quindi vincoli di abbonamento o costi extra sul proprio piano mensile.