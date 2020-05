Tivùsat è il network satellitare per l’accesso ai canali Gratis trasmessi normalmente sul Digitale Terrestre. Rispetto allo standard DVB T2 introduce l’alta definizione via satellite per una lunga serie di canali RAI e Mediaset esclusivi (anche nel formato 4K). A partire dal prossimo 1 Dicembre 2020 le trasmissioni in bassa qualità saranno abolite per lasciare spazio alla programmazione HD che viene anticipata da due nuovi canali ora inclusi nella lista delle possibilità degli utenti. Scopriamo quali sono e come trovarli.

Tivùsat aggiunge due canali gratuiti per tutti i clienti

A partire dal 14 Maggio 2020 la piattaforma via satellite ha annunciato la disponibilità di TV8 e Cielo diffusi in modalità alta definizione ai canali 8 e 19. Non cambia la numerazione ma si raggiunge un vantaggio finora riservato a senso unico ai clienti Sky che nel frattempo assaporano l’arrivo del segnale DVB-S2 con tutti i cambiamenti che questo comporta.

Si tratta di una notizia importante in quanto TV8 garantirà la visione in chiaro delle gare di Formula 1. Moto GP, Super Bike e le partite di calcio di Europa League, oltre ad altri avvenimenti televisivi come X Factor e Master Chef in differita da Sky Uno. Anche Cielo, ad ogni modo, offrirà nuove opportunità con tantissimi programmi e Film in prestito dalla programmazione Sky.

Al momento manca la notizia per la trasmissione dei corrispettivi canali sul Digitale Terrestre dove il passaggio all’alta definizione si inizierà a concretizzare a partire dal mese di Giugno. Si auspica lo stesso risultato a fronte di una severa mancanza per l’HD. Si ricorda che per accedere ai canali tivùsat è necessario un dispositivo certificato (TV, decoder o CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13° Est e la smart card inclusa nella confezione del decoder o della CAM.