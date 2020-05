La quarantena ha indubbiamente avuto il pregio di migliorare la fama di alcune delle più importanti serie TV dei scorsi anni, data l’assenza di nuovi episodi proprio a causa del Covid-19, sono tantissimi gli utenti che hanno deciso di iscriversi a Netflix per prendere visione di titoli del calibro di Riverdale, Suburra, Black Mirror o Elite.

La domanda ora sorge spontanea, quando verranno rilasciati i nuovi episodi? l’incertezza che aleggia attorno alla risposta è davvero moltissima, tuttavia per voi abbiamo raccolto in rete le informazioni ad oggi disponibili, per cercare di stilare un quadro completo della situazione attuale.

Riverdale, Black Mirror, Suburra e Elite: quando su Netflix

Su Riverdale non possiamo che appuntare un grandissimo punto interrogativo, in seguito al grandissimo successo della quarta stagione, ancora in riproduzione su Mediaset Premium, i produttori non hanno reso note le intenzioni sul rilascio di Riverdale 5.

Discorso simile per Black Mirror, se nel caso precedente è praticamente certa la pubblicazione (anche se non si sa quando), per il corrente il dubbio è di non assistere a Black Mirror 6, per molti la serie ha fatto il suo corso e pare essere arrivato il momento di cambiare.

Elite 4 arriverà su Netflix nel corso del 2021, a causa dei ritardi alle riprese a causa del Covid-19, una delle più importanti produzione spagnole degli ultimi anni (seconda solo a La Casa di Carta) allieterà i fan con nuovi episodi. Chiudiamo con Suburra, la terza stagione sarà l’ultima e sarà ricchissima di colpi di scena; originariamente promessa entro l’autunno 2020, il suo rilascio è stato posticipato al 2021, sempre a causa del virus.