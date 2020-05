La passa a Vodafone chiamata Special 50 Digital Edition risulta ancora essere la promozione da battere, una splendida soluzione tramite la quale gli utenti riescono ad attivare ben 50 giga di traffico dati al mese, godendo nel contempo di un prezzo fisso che non supera i 7 euro a rinnovo.

L’offerta nasce e viene distribuita come operator attack, ovvero una soluzione appositamente pensata per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un determinato operatore telefonico, nel nostro caso Iliad o un MVNO (ma sono esclusi Kena Mobile e ho.Mobile), con portabilità obbligatoria del numero originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di tutto rispetto e non particolarmente elevato, nello specifico parliamo di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; inoltre, a differenza di quanto abbiamo visto presso altre realtà del settore, non sarà necessario sottostare ad un vincolo contrattuale di durata, in altre parole l’utente potrà abbandonare Vodafone quando vorrà, senza dover pagare penali di alcun tipo.

Passa a Vodafone: la promozione è davvero incredibile

La Special 50 Digital Edition resta indubbiamente una delle più importanti promozioni del periodo, proprio a partire dal prezzo finale di vendita, corrispondente a soli 7 euro mensili da versare tramite credito residuo della SIM ricaricabile. In aggiunta a questo, il bundle incluso è tra i migliori di sempre, infatti sarà possibile approfittare di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono in Italia.

L’attivazione è possibile in tutti i punti vendita sul territorio.