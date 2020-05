Nel corso del recente Lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, sono stati milioni gli Italiani che si sono riversati sul web, dedicandosi allo smart working, al binge watching di serie TV su Netflix, alla lettura di libri in formato ebook ed a tante altre attività online. L’inaspettato e repentino aumento del numero di utenti connessi in contemporanea, quindi, ha creato diversi scompensi in tutta Italia. Come ben sappiamo, ad oggi è possibile collegarsi ad internet attraverso le seguenti modalità: sfruttando la rete domestica ADSL/Fibra, oppure attraverso la rete mobile 3G, 4G e 5G.

Non molti sanno, però, che esiste anche una terza opzione, ovvero Internet via Satellite. Proprio come accade per la TV Satellitare, anche in questo caso il segnale, trasmesso dalle stazioni che orbitano nell’atmosfera terrestre, viene catturato da appositi dispositivi installati in casa. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli a riguardo.